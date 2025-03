Anpi Milano: 'Il 25 aprile sia unitario, pacifico e di popolo'

Il 25 aprile "deve essere una giornata che ricordi la Liberazione, quindi le discussioni politiche che ci sono e non si possono ignorare, vengano lasciate fuori per quella giornata. Questo è l'appello, per fare una grande manifestazione unitaria, pacifica e di popolo". Lo ha spiegato il presidente dell'Anpi di Milano Primo Minelli a margine della presentazione del palinsesto promosso dal Comune per celebrare gli 80 anni della Liberazione, parlando del corteo nazionale che si terrà in città.

Lo scorso anno ci sono state polemiche a causa del conflitto in Medio Oriente. "Il clima" quest'anno "è positivo. Ovviamente noi ci auspichiamo una grande festa e una grande partecipazione", anche la Brigata ebraica "ha dichiarato che sarà presente al corteo, quindi avremo tutti i soggetti".

Sarà una manifestazione anche per la pace secondo Minelli perché "di per sé la Resistenza è pace, perché la parola d'ordine è la guerra alla guerra, quindi è evidente che sarà una manifestazione che auspica la pace".

Sul palco il 25 aprile prenderanno la parola Primo Minelli, il sindaco Giuseppe Sala, Maurizio Landini segretario della Cgil, Gianfranco Pagliarulo presidente di Anpi Nazionale e ci sarà anche l'ex staffetta partigiana di 99 anni Sandra Gilardelli.

Tra le iniziative per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione Minelli ne ha citata in particolare una "che stiamo concordando con il Comune il 14 luglio" cioè una grande festa al Castello Sforzesco per la città come quella che organizzò il sindaco Antonio Greppi nel 1945, "noi vogliamo simulare una cosa simile quest'anno".



