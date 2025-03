Rissa nella notte in via Padova a Milano con sedie e spray

Rissa in strada a Milano con tanto di spray, sedie e un portaombrelli prese in un locale e utilizzate come armi mentre il poco traffico della notte si è fermato.

La lite, se così si può chiamare, pare sia iniziata in un locale di via Padova all'altezza di via dei Transiti, in una zona dove gli abitanti più volte hanno lamentato risse. Questa è stata ripresa anche in un video pubblicato sulla pagina locale del Corriere della sera online da una casa vicina.

Si vedono almeno otto persone azzuffarsi all'uscita, lanciarsi cose addosso, usare appunto le sedie come scudi e come armi per colpire. Uno dei bersagli coinvolti è una donna che, colpita alla schiena, cade, poi si rialza e viene colpita di nuovo e spruzzata come per allontanarla. Parte della rissa si sposta in mezzo alla strada. Le poche macchine presenti si fermano. Nel frattempo vengono chiuse le saracinesche del bar.

Nessuno rimane all'apparenza ferito. Quando arriva la polizia porta quattro persone, tre uomini e una donna, in questura per l'identificazione.



