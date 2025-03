Investito da un'auto, anziano muore nel Pavese

E' morto questa mattina al Policlinico San Matteo di Pavia il pensionato di 83 anni che nella serata di ieri era stato investito da un 'auto sulla statale del Penice nel territorio di Ponte NIzza, in Oltrepò Pavese. L'anziano, residente a Voghera era stato soccorso dagli operatori del 118.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, a causa dei traumi riportati nell'impatto con la vettura guidata da un uomo di 30 anni e proveniente da Bagnaria.

L'83enne è stato trasportato in ambulanza al San Matteo. I tentativi dei medici di salvarlo sono risultati vani. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento risultato fatale al pensionato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA