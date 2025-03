Aggrediti in strada a Milano, due giovani gravi in ospedale

Due giovani della Costa d'Avorio, di 22 e 27 anni, sono stati aggrediti questa notte poco prima delle 4 a calci, pugni e oggetti contundenti da un gruppo di persone che è poi scappato.

L'aggressione è avvenuta in via Filzi, non lontano dalla stazione Centrale. Sul posto sono intervenute le volenti del commissariato Greco Turro e i sanitari. Al loro arrivo il ragazzo di 22 anni era in arresto cardiaco ed è stato rianimato e poi portato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Il 27enne è stato portato con ferite e contusioni al volto al Fatebenefratelli in condizioni meno gravi. Con loro c'era anche una ragazza di circa 26 anni che ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Via Filzi nella parte dove è avvenuta l'aggressione, è una via con una parte essenzialmente residenziale. Il rumore di quanto successo ha svegliato alcuni dei residenti che hanno girato dei video, acquisiti dalla polizia. In uno di questi, che è stato pubblicato online dal Giorno, si vedono almeno una ventina di persone in strada, molte ad accanirsi sul ragazzo ivoriano a terra. Quando la maggior parte se ne va e una ragazza resta accanto a lui, arriva un ulteriore uomo che gli sferra un calcio poderoso e poi con altri due continua a colpirlo.Sarebbero in tutto una cinquantina le persone coinvolte nella rissa avvenuta fra due fazioni e iniziata con una lite in un locale vicino.



