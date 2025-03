Tre arresti della Polizia locale al quartiere Corvetto a Milano

Si è rifiutato di esibire i documenti alla richiesta degli agenti della Polizia locale a una fermata dell'autobus prima di dare in escandescenze. Per questo gli agenti hanno arrestato per resistenza un marocchino di 28 anni al Corvetto, uno dei quartieri più problematici di Milano.

Altri due arresti sono stati eseguiti nel quartiere sempre dalla Polizia locale. Si tratta di un peruviano di 36 anni che aveva due grammi di cocaina, 3270 euro e un cellulare in cui rendicontava l'attività di spaccio e il listino dei prezzi della droga e di un marocchino irregolare di 25 anni che è stato arrestato per spaccio e resistenza in piazza Gabrio Rosa.





