Un motociclista di 29 anni è ricoverato in coma all'ospedale Niguarda di Milano dopo essersi scontrato con un'auto la notte scorsa in via Bergamo, in una zona semicentrale del capoluogo lombardo.

Ricostruire la dinamica dell'incidente, accaduto intorno alle 2, è ora compito degli agenti della Polizia locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA