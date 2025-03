Inter: Inzaghi, con l'Atalanta la posta in palio è alta

"La gara d'andata era una delle prime partite stagionali, c'era ancora il mercato aperto e l'Atalanta era in emergenza. Adesso sarà una partita completamente diversa, da approcciare nel migliore dei modi perché la posta il palio è alta". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi a InterTv alla vigilia della sfida contro l'Atalanta.

"L'approccio e la gestione sono importantissimi nel calcio.

L'abbiamo visto nell'ultima partita di campionato - ha spiegato l'allenatore -, dove siamo andati sotto perché non avevamo approcciato bene alla gara e poi siamo stati bravi a ribaltare una partita che non si era messa nel migliore dei modi".



