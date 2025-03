'I confini del dialogo', mostra fotografica collettiva a Milano

Sarà inaugurata lunedì 17 marzo, presso 'The Lanterns / Art', a Milano, la mostra collettiva dal titolo 'I confini del dialogo'. Saranno esposte le opere di otto fotografi: Alexandra Adami, Niccolò Aiazzi, Paola Cassola, Giulio Cerocchi, Patricia Fraser, Caroline Gavazzi, Silvia Peronetti e Giada Ripa. Ogni progetto degli otto artisti, spiegano gli organizzatori, "apre una conversazione, invitando lo spettatore a coinvolgersi, riflettere e partecipare.

Attraverso i loro approcci artistici diversi, questi fotografi ridefiniscono i confini del dialogo, dimostrando che la comunicazione va ben oltre il linguaggio parlato. Sia attraverso la storia, la natura, la percezione o la partecipazione, le loro opere ci ricordano che il dialogo è un processo in continua evoluzione, capace di modellare la nostra comprensione del mondo e di noi stessi".

'The Lanterns / Art' è stata fondata da Caroline Gavazzi insieme alle co-fondatrici Paola Cassola, Patricia Fraser, Silvia Peronetti e Giada Ripa "con l'intento di promuovere lo scambio, il dialogo e la collaborazione tra artisti", anche "favorendo il collegamento tra artisti che praticano diverse discipline artistiche".

La mostra 'I confini del dialogo' resterà aperta dal 18 marzo al 13 aprile tutti i giorni dalle 10 alle 14. L'opening di lunedì è fissato per le ore 18.



