Gallo, Pazzali mi chiese informazioni su La Russa e figlio

Enrico Pazzali, presidente autosospeso di Fondazione Fiera Milano e titolare di Equalize, "mi ha chiesto informazioni" e di effettuare accessi abusivi allo Sdi su "La Russa" e il "figlio di La Russa" e "m'ha detto che gliele aveva chieste (...) 'una persona a cui non posso dire di no'". Lo aveva messo a verbale l'ex superpoliziotto Carmine Gallo, morto il 9 marzo, nell'inchiesta milanese sulle presunte cyber-spie, come emerge da atti depositati. Gallo, riassumono i pm, si era chiesto se la "richiesta di Pazzali" fosse "correlata" alla "nota vicenda" di Leonardo Apache dei presunti abusi. L'ex poliziotto ha riferito che si rifiutò di fare quegli accessi. E ha aggiunto che Pazzali ha "contatti con i servizi".

"Pazzali è amico amico di (omissis) anche del Capo Centro di (omissis)". Tutti i nomi sul punto, negli atti depositati in vista del Riesame del 19 marzo (la Procura ha chiesto i domiciliari per Pazzali, respinti dal gip lo scorso ottobre), sono omissati.



