Dax Resiste occupa un capannone a Milano, in 700 al corteo

Alcuni antagonisti della rete Dax Resiste hanno occupato questa mattina un capannone dismesso che ospitava un autosalone in via Ettore Ponti.

"In una città come Milano - scrivono sui propri profili social -, da dieci anni sempre più rivolta al profitto, alla gentrificazione e privatizzazione di ogni territorio, oggi all'interno delle giornate per Dax abbiamo liberato uno spazio vuoto, che animeremo nel corso di questi giorni". Da piazza XXIV Maggio è partito il corteo in memoria di Davide "Dax" Cesare, esponente del centro sociale Orso, ucciso a coltellate il 16 marzo del 2003 da tre uomini di estrema destra, che è anche di protesta contro il Dl Sicurezza e ProPalesitna.

Alla manifestazione "contro la repressione che avanza" e "per fermare la guerra e il genocidio, a fianco della Resistenza dei popoli" hanno partecipato circa 700 persone.



