Avvocata di Gallo minacciata in strada, 'cambi versioni'

L'avvocata di Carmine Gallo, l'ex superpoliziotto morto il 9 marzo, e di Nunzio Samuele Calamucci, anche lui finito ai domiciliari nell'inchiesta sulle presunte cyber-spie, venne minacciata in strada a Milano il 20 febbraio da una persona, al momento ignota, che le disse che lei e un giornalista "dovete finirla di parlare di De Marzio", ex carabiniere con presunto nome in codice "Tela", uno degli indagati. "E poi deve dire al suo cliente Calamucci che deve cambiare le sue dichiarazioni su De Marzio", disse ancora.

L'avvocata Antonella Augimeri tirò fuori uno spray urticante far andare via chi la minacciava. Il racconto è in un'annotazione agli atti.



