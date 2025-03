Anziana picchiata per rapina in autobus , cinque presi a Milano

Cinque giovani egiziani sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Milano, perché ritenuti responsabili della rapina pluriaggravata commessa lo scorso autunno ai danni di un'anziana donna a bordo di un bus di linea.



Vittima una donna di 70 anni mentre era a bordo di un autobus della linea 80 che era stata colpita violentemente per prenderle la collana in oro.

Grazie al riconoscimento fotografico effettuato dalla figlia dell'anziana, che in quel momento era con la madre, e alla visione dei sistemi di videoregistrazione dell'autobus, sono stati individuati i cinque che nei giorni corsi sono stati fermati dalla Polizia e portati in carcere.



