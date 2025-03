Donate all'Università di Milano 150 lampade sequestrate in un blitz antidroga

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno donato all'Università degli studi del capoluogo lombardo 150 lampade a led, sequestrate nel corso di un'operazione antidroga, per supportare la ricerca agroambientale dell'ateneo milanese. L'operazione, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio (Varese) nel settembre 2023 aveva portato i militari del Gruppo di Legnano a sequestrare oltre 167 chili di marijuana e una serra dotata di un moderno sistema di illuminazione con più di 900 piante. Erano quindi state sequestrate le 150 lampade e, al termine del processo, il Tribunale di Busto Arsizio, su proposta della Guardia di Finanza, considerato anche il valore delle attrezzature, ne ha disposto la confisca e la donazione, per fini istituzionali, all'Università degli Studi di Milano.

Ieri la consegna nel Rettorato da parte del comandante provinciale della Guardia di Finanza, generale Andrea Fiducia, alla rettrice dell'Ateneo Marina Brambilla.

Il materiale, che ha un valore stimato di oltre 75 mila euro sarà utilizzato dai ricercatori e dagli studenti del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia per le analisi scientifiche.



