A Milano una targa per Navalny, alla cerimonia ci sarà la figlia

Ci sarà anche Daria Navalnaya domani alle 11 a Milano allo svelamento nella targa in memoria del padre Alexei Navalny, l'oppositore di Putin morto in un carcere siberiano il 16 febbraio dello scorso anno.

Posta nei giardini dedicati ad Anna Politkovskaja accanto a corso Como, sopra un cippo di granito la targa riporta una citazione di Navalny: "Nel caso mi uccidano, non arrendetevi!".

Oltre a Daria Navalnaya saranno presenti il direttore della Fondazione Anticorruzione (fondata da Navalny) Ivan Zhdanov e la presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi. La decisione di apporre la targa è stata presa da Palazzo Marino dopo l'approvazione di una mozione presentata dai consiglieri di Azione Gianmaria Radice (primo firmatario) Giulia Pastorella, Carmine Pacente e Daniele Nahum e dopo la presentazione di 26mila firme.

"Un ricordo doveroso in memoria di un uomo che si è battuto mosso da ideali di libertà e democrazia - ha sottolineato la presidente Buscemi -, che il Parlamento europeo volle riconoscere in vita, quando era detenuto, con il Premio Sacharov per la libertà di pensiero. Navalny ha pagato con la vita per essersi opposto alla dittatura imperialista di Putin".



