Si è svolta ieri a Como la festa per i 70 anni di Intercultura, l'associazione che ha fatto dell'incontro tra culture e della diffusione degli ideali di pace la sua missione principale. Dal 1955, Intercultura ha accompagnato generazioni di giovani e famiglie in esperienze di scambio culturale, promuovendo valori di inclusione, comprensione reciproca e cittadinanza globale. In questi decenni, l'associazione ha creato una rete internazionale di relazioni che abbraccia oltre 60 Paesi, trasformando il viaggio non tanto in un'occasione di apprendimento linguistico, quanto soprattutto in un'opportunità di crescita personale e costruzione di ponti tra mondi diversi.

Un mosaico unico composto da 88mila tessere: 55mila studenti italiani che hanno vissuto un'esperienza di studio all'estero e 33mila studenti internazionali accolti da famiglie italiane. È questo il racconto dei primi sette decenni della storia della associazione che, perseguendo gli ideali di pace tracciati dai suoi fondatori, ha trasformato vite, abbattuto barriere, costruito ponti culturali tra Paesi.

Negli ultimi 30 anni, due terzi degli studenti hanno potuto realizzare il loro sogno grazie alle 25mila borse di studio assegnate da Intercultura, con il supporto di Fondazioni, enti e aziende partner. Oggi 5.500 volontari distribuiti in 160 città italiane accolgono e guidano questi giovani, ospitati da famiglie e scuole locali. Insieme, condividono una missione che attraversa le generazioni per formare cittadini globali, consapevoli e responsabili, pronti ad affrontare le sfide del nostro tempo con apertura e determinazione.

Mentre compie 70 anni Intercultura punta a innovare i programmi e ampliare le opportunità di scambio per le nuove generazioni. L'anniversario viene celebrato con una serie di eventi, a partire da quello di ieri a Como a cui ha partecipato il sindaco Alessandro Rapinese, con Grazia Bartucci e Andrea Franzoi, presidente del Cda e segretario generale di Intercultura, Roberto Ruffino, segretario generale della Fondazione Intercultura, ed Ezio Vergani, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco ed ex borsista di Intercultura negli USA nel 1961-62.



