Tutto l'amore di John Giorno in mostra alla Triennale di Milano

Poeta pioneristico, pittore, imprenditore artistico a tutto tondo, difficile da ingabbiare in un solo genere, intellettuale, protagonista di sessant'anni di vita culturale John Giorno è protagonista della mostra in programma nel Cuore della Triennale di Milano, il centro studi e archivi, da domani al 13 aprile dal titolo 'John Giorno: a labour of LOVE'.

Ispirata ad 'among friends' (fra amici) il tema scelto per miart, il salone di arte moderna e contemporanea in programma a Fiera Milano dal 4 al sei aprile, l'esposizione della Triennale - curata da Nicola Ricciardi ed Eleonora Molignani con l'allestimento curato da EX - esplora il rapporto di Giorno, le forme di amicizia, dialogo e supporto che ha creato con grandi intellettuali, che fossero poeti, pittori, musicisti. Forte il suo legame con William S. Burraughs, lo scrittore protagonista della Beat Generation con il suo romanzo capolavoro 'Pasto crudo', che abitava nel suo stesso edificio a Manhattan e di cui aveva mantenuto intatta la camera da letto dopo la sua morte. Ma importante la collaborazione anche con Andy Warhol, con Rauchenberg, e ancora con il compositore John Cage, con Keith Haring e pure Patti Smith e Micheal Stipe, voce dei R.E.M.

Nel 1964 con la sua Pornographic Poem, Giorno Ha celebrato la sessualità queer, l'anno successivo ha creato Giorno Poetry Systems, realtà no profit pensata per sostenere artisti, musicisti e scrittori che ora gestisce il suo archivio. Allo scoppio dell'Aids nel 1984, ha varato l'AIDS Treatment Project.

Ed è proprio grazie al sostegno di Giorno Poetry Systems, che sono disponibili in mostra a Milano un centinaio di documenti, anche inediti, prime edizioni dei suoi libri, dei sui Lp, testimonianze del suo rapporto con Rauchenberg, Jasper Johns, Allen Ginsberg, corrispondenza privata, contratti, filmati d'archivio e volantini originali. Soprattutto la selezione include Dial-A-Poem, l'opera d'arte interattiva che permette ai visitatori, alzando la cornetta, di ascoltare poesie lette da poeti, artisti e musicisti. Originariamente prodotto nel 1968, ed oggi nella collezione permanente del MoMA a New York, Dial-A-Poem si è evoluto e ampliato nel tempo includendo centinaia di registrazioni.

Trova invece spazio nello scalone d'onore, su un enorme murales con alcune sue frasi una selezione delle sue opere pittoriche della serie Perfect Flowers.



