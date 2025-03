Scontro frontale nel Varesotto, morta 27enne e grave il fratello

Una ragazza di 27 anni è morta e i suoi due fratelli sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nel Varesotto. La Lancia Y sulla quale viaggiavano i tre fratelli si è scontrata frontalmente con un autocarro lungo il tratto della Statale 233 della Valganna (Varese) compreso tra Ganna (Varese) e Ghirla (Varese).

Cinque le persone subito soccorse, di cui due in gravissime condizioni. La sorella maggiore, Vanessa Fino, 27 anni, è morta oggi nonostante i tentativi dei medici dell'ospedale di Circolo di Varese di salvarla, mentre il fratello più piccolo, 21 anni, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza. Ha riportato traumi meno importanti la sorella mezzana, 23 anni, che è stata trasportata all'ospedale Circolo di Varese non in pericolo di vita.

A Marchirolo (Varese) dove la famiglia dei ragazzi vive il cordoglio è unanime ed è stato espresso a nome dell'intera comunità dal sindaco Emanuele Schipani.

La Polizia Stradale di Varese sta intanto completando gli accertamenti. Il 50enne alla guida dell'autocarro è indagato per omicidio e lesioni stradali quale atto dovuto. La procura di Varese, che ha già disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nello scontro, nelle prossime ore affiderà l'incarico per l'autopsia.



