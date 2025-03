Il compagno della donna di 56 anni trovata uccisa in casa stamani a Chignolo Po, in provincia di Pavia, è stato rintracciato dai carabinieri a Pandino, in provincia di Cremona. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori.

Sarebbe stata la figlia della vittima, 56enne, a trovare il corpo della madre e a dare l'allarme. Sul posto anche i vigili del fuoco perché dall'abitazione proveniva un forte odore di gas.



