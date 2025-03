Patrick Zaki incontra gli studenti a Pavia

Ha trascorso 670 giorni nelle carceri egiziane. La sua colpa: combattere per i diritti umani.

Patrick Zaki, attualmente dottorando alla Scuola Normale di Pisa, racconterà la sua storia lunedì 17 marzo in un incontro con gli studenti del collegio universitario Ghislieri di Pavia.

Un confronto nel quale si parlerà di democrazia e diritti umani.

In serata, alle 21, nell'Aula Magna, presenterà il libro che ha dedicato alla sua detenzione, "Sogni e illusioni di libertà.

La mia storia" (La Nave di Teseo): ad invitarlo è stato il professor Gianni Francioni nell'ambito del ciclo di incontri "Per orientarsi nel pensiero".

"Il mio messaggio per gli studenti è chiaro - sottolinea Zaki -: l'Italia deve essere consapevole che l'accoglienza dei migranti, degli stranieri, è una questione inevitabile, e si deve fare molto di più per l'integrazione di tutti quelli come me che arrivano da altri Paesi e che vogliono studiare e lavorare".



