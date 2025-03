Il corpo di una donna è stato trovato in un'abitazione di Chignolo Po, comune di 4 mila abitanti in provincia di Pavia. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata strangolata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il medico legale e i vigili del fuoco. La vittima, una cittadina italiana, aveva un compagno che al momento è irreperibile. L'abitazione, sempre secondo le prime informazioni, non presenta segni di effrazione.



