Donna uccisa in casa nel Pavese, nessun segno di effrazione. Il compagno sentito in caserma

Si trova da alcune ore in una caserma dei carabinieri della provincia di Cremona, dove è stato rintracciato, il marito di Sabrina Baldini Palemi, la donna di 56 anni trovata uccisa in un'abitazione di Chignolo Po, in provincia di Pavia. La vittima lavorava in una Rsa del Pavese. L'uomo è stato rintracciato nel primo pomeriggio a Pandino, nel Cremonese; alla sua audizione partecipano sia il pm di Pavia sia quello di Cremona, competente per eventuali provvedimenti restrittivi.

Il corpo della donna è stato trovato in un'abitazione di Chignolo Po, comune di 4 mila abitanti in provincia di Pavia. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata uccisa. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri con il medico legale e i vigili del fuoco.

L'abitazione, sempre secondo le prime informazioni, non presenta segni di effrazione.

Sarebbe stata la figlia della 56enne uccisa in casa a Chignolo Po, nel Pavese, a trovare il corpo della vittima e a dare l'allarme. Sul posto anche i vigili del fuoco perché dall'abitazione proveniva un forte odore di gas.

