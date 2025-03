Desk digitale Trenord a Milano Centrale, i biglietti su WhatsApp

La biglietteria di Trenord alla stazione Centrale di Milano ora ha un ulteriore desk dedicato solo ai pagamenti digitali. Al 'Digital desk', che si aggiunge ai tre sportelli già presenti, sarà data una nuova possibilità, ovvero quella di farsi inviare il biglietto su WhatsApp.

Il desk digitale nei prossimi mesi sarà arricchito da altri servizi. Si tratta di un progetto pilota di Trenord per arrivare a un sistema di bigliettazione sempre più digitale e paperless, ovvero senza carta. Al "Digital Gate" è possibile utilizzare le app di mobile payment come PayPal e Satispay. I clienti possono inoltre pagare biglietti e abbonamenti in tre rate, grazie a un'apposita funzionalità di PayPal. Come in tutte le biglietterie Trenord, allo sportello è attivo il pagamento con carte di credito e debito, anche tramite Apple Pay e Google Pay. Biglietti digitali via WhatsApp.



