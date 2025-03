A Milano ci sono 751 ultracentenari, le donne sono l'86%

Milano è la città dei centenari.

Secondo i dati del Sistema statistico integrato del Comune aggiornati al 31 dicembre 2024, in città le persone che hanno da 100 anni in su sono complessivamente 751, delle quali 648 sono donne. Coloro che hanno 100 anni risultano essere 264, dei quali solo 38 sono uomini.

Il più anziano a Milano è un uomo di 116 anni, mentre si contano quattro donne che hanno rispettivamente 110 (2) e 111 anni (2). I dati sono stati diffusi in occasione della seconda edizione del 'Milan Longevity Summit - Esercizi di longevità' un ciclo di incontri aperti a tutti, che dal 21 al 29 marzo riunirà nel capoluogo lombardo i più grandi esperti mondiali per parlare di longevità sana e accessibile a tutti. "Dal 2000 al 2024 la popolazione milanese è aumentata del 5.3%, con una caduta durante il Covid, oggi siamo 1 milione 407 mila - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala -. C'è un aumento del 35% degli over 75.

Nel 2000 erano il 10%, oggi il 13".



