Van Gogh a Milano per il ciclo di esposizioni 'L'ospite'

Da domani, venerdì 14 marzo, fino al prossimo 11 maggio, Palazzo Citterio, spazio della Grande Brera di Milano riaperto al pubblico, accoglie L'Arlesiana (Ritratto di M.me Ginoux), dipinto da Vincent Van Gogh nel 1890.

Il capolavoro inaugura il nuovo ciclo di esposizioni dal titolo 'L'Ospite' che vedrà Palazzo Citterio ricevere opere particolarmente significative della storia dell'arte, in prestito temporaneo da prestigiosi musei e istituzioni.

"Con l'arrivo a Palazzo Citterio di un Van Gogh, proveniente dalla Gnamc di Roma - afferma Angelo Crespi, direttore generale della Pinacoteca di Brera -, si inaugura 'L'ospite', una serie di collaborazioni con altri istituti, non solo museali, che prevedono il prestito straordinario di un'opera sia in entrata che in uscita. Un progetto che attua il tema della valorizzazione delle collezioni nel modo più semplice e immediato, e nello stesso tempo prestigioso".

"Nell'ambito dell'accordo di collaborazione avviato con la Grande Brera - dichiara Cristina Mazzantini, direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma -, che ha generosamente concesso numerosi prestiti per la meravigliosa mostra 'Il Tempo del futurismo' coadiuvandone il successo, la Gnamc offre alla città di Milano l'Arlesiana, uno dei due Van Gogh custoditi nella propria collezione. L'obiettivo è creare un ponte ideale tra Roma e Milano, fondato sullo scambio di opere delle rispettive collezioni".

L'Arlesiana (olio su tela, 61x50 cm) ritrae Marie Ginoux, proprietaria del Café de la Gare di Arles, meta di artisti tra i quali Paul Gauguin e Vincent Van Gogh che nella città provenzale trascorrono un periodo di sodalizio artistico (1888-1889) condividendo la casa-studio.



