Un 66enne bresciano è morto in Tunisia travolto da un camion mentre era in moto. Secondo il Giornale di Brescia che ne ha dato notizia, Lino Massara è morto sul colpo, martedì pomeriggio lungo una strada asfaltata che collega le città di Tozeur e Douz, nelle vicinanze del lago Chott El-Jèrid.

Era in compagnia di altri motociclisti nel corso di un viaggio organizzato. Nelle prossime ore I familiari raggiungeranno la Tunisia.



