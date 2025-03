Testata a infermiere, condannato parente di una paziente

Un cinquantenne lodigiano è stato condannato, in primo grado, dal tribunale di Lodi a 9 mesi di reclusione per l'accusa di lesioni aggravate ai danni di un infermiere del pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Lodi.

Una domenica di luglio del 2022 l'uomo aveva accompagnato un parente sofferente di una patologia tumorale e, protestando per l'attesa tra un accertamento e l'altro, avrebbe colpito con una testata al volto uno degli infermieri, per una prognosi di due mesi. L'Asst si è costituita parte civile e si è vista riconoscere un indennizzo di 1.000 euro e 2mila euro di spese legali, oltre agli oneri accessori di legge.



