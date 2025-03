Test dna per Sempio, legale 'indagine è una macchinazione'

"L'indagine del 2017 è stata una macchinazione, è stata il frutto di una macchinazione della difesa" di Alberto Stasi. Non usa mezze parole l'avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, indagato per la morte di Chiara Poggi, all'uscita della caserma Montebello di Milano dove al suo assistito è stato fatto il test del Dna.

Andrea Sempio è uscito dopo circa un'ora dal suo ingresso nella Caserma Montebello di Milano, dove era entrato alle 9.30 per effettuare il test del dna (dopo aver rifiutato di farlo spontaneamente) su ordine dell'autorità giudiziaria. Sempio, circondato dai giornalisti, non ha rilasciato dichiarazioni ed è stato scortato a fatica dai carabinieri fino al taxi.

"Di quali reperti parliamo? - ha detto l'avvocato Lovati - ma a che cosa vogliamo paragonarlo, a quelli di oggi?". "E' innocente", ha concluso



