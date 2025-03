Studente picchiato a Milano, altre condanne a 8 e 6 anni

Altre due condanne per l'aggressione allo studente che, lo scorso settembre, arrivato a Milano dalla Puglia per sostenere il test d'ingresso al Politecnico, è stato picchiato e rapinato in Stazione Centrale.

Agli imputati sono state inflitte pene di 8 e 6 anni, nel processo con il rito abbreviato condizionato, mentre un terzo presunto complice era stato condannato lo scorso dicembre a 7 anni di reclusione su decisione del gup Alberto Carboni.

Le motivazioni della sentenza emessa dal collegio della settima sezione penale del Tribunale di Milano, presieduto dalla giudice Paola Maria Braggion, sono attese entro 90 giorni.





