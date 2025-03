San siro: A.Fontana, 'un altro stadio lì è un'ottima soluzione'

"Il progetto" del nuovo stadio di Milano e Inter "non l'ho ancora visto ma lo studieremo attentamente; penso che la soluzione del secondo stadio a San Siro sia un'ottima soluzione". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parlando della proposta di acquisto di San Siro da parte di Milan e Inter a margine della conferenza stampa di presentazione della collaborazione tra Fondazione Telethon, Regione Lombardia e la Fondazione regionale per la ricerca biomedica al Palazzo Lombardia di Milano.

"Però non mi sento di dare un giudizio senza avere ancora visto il piano" ha aggiunto.



