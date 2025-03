Maltempo: grandinata record, Varesotto imbiancato

Una forte perturbazione proveniente dal Verbano Cusio Ossola ha investito poco prima delle 15.30 di oggi la provincia di Varese con una grandinata record a macchia di leopardo. La perturbazione ha imbiancato prima Sesto Calende, per poi spostarsi verso nord con grandine sui comuni dell'Alto Varesotto di Mornago, Azzate e Castronno, prima di allontanarsi verso la Valtravaglia e il Ceresio. Niente grandine nel sud della provincia dove però sono stati avvertiti i primi tuoni. Un fulmine ha colpito un grosso albero a Venegono Superiore (Varese) in via Battisti danneggiandolo e costringendo i vigili del fuoco ad un intervento di messa in sicurezza.



