Malattie rare, in Lombardia accordo con Fondazione Telethon

Un accordo di tre anni tra Fondazione Telethon e la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica della Lombardia per finanziare e promuovere la ricerca sulle malattie rare: l'intesa è stata presentata al Palazzo Lombardia di Milano.

"La collaborazione tra la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica e la Fondazione Telethon - ha commentato il governatore Attilio Fontana - rappresenta un passo concreto verso una medicina sempre più personalizzata e di precisione.

Stiamo lavorando per mettere a disposizione degli Enti sanitari l'intero patrimonio di ricerca e sperimentazione, potenziando il collegamento tra studio e applicazione pratica. È fondamentale che ci sia un'azione condivisa per sburocratizzare i processi, dotandoci di regole chiare per gestire l'utilizzo dei dati in modo ottimale".

Soddisfatto anche il presidente di Telethon Luca di Montezemolo, anche perché sulle malattie rare, "spesso, proprio a causa della loro rarità - ha sottolineato - non si riescono ad intercettare i grandi finanziamenti che giocoforza si muovono con logiche di mercato. La sinergia tra privato no-profit e settore pubblico può e deve colmare questo vuoto".

Il primo esempio di questa collaborazione è il bando congiunto per finanziare progetti di ricerca pre-clinica sulle malattie genetiche rare che si è chiuso ieri con 196 progetti di ricerca presentati di cui 95 in Regione Lombardia. Il bando prevede un impegno finanziario da parte della Fondazione regionale pari a 3 milioni di euro a cui si aggiungono 7 milioni di euro messi a disposizione da Fondazione Telethon.

"In quanto realtà di spicco nel mondo delle Scienze della vita e, nello specifico, della ricerca biomedica - ha spiegato il presidente della Fondazione Regionale Ricerca Biomedica Andrea Donnini - saremo sempre impegnati nel realizzare collaborazioni con importanti realtà del panorama nazionale, incentrate sui medesimi ambiziosi ideali. Abbiamo chiuso il 2024 con oltre 100 progetti attivi e puntiamo, per l'anno corrente, a fare sempre meglio".



