Il prefetto di Milano incontra ministro Giustizia irlandese

Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha ricevuto nel palazzo della Prefettura, il ministro della Giustizia irlandese, Jim O'Callaghan in visita a Milano in occasione delle celebrazioni della festa nazionale irlandese di San Patrizio.

"L'incontro - spiega la Prefettura - al quale ha partecipato anche la console generale di Irlanda a Milano, Maria Sheehy, si è svolto in un clima di grande cordialità ed è stato l'occasione per un proficuo approfondimento su temi di interesse comune, con particolare attenzione alla sicurezza e alle politiche di immigrazione e integrazione".

"Il prefetto e il ministro hanno manifestato la più ampia e reciproca disponibilità per una fattiva collaborazione nell'interesse dei due Paesi", sottolinea palazzo Diotti.





