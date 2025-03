Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio sottoposto al test del Dna. Il legale: 'L'indagine del 2017 era una macchinazione'

Andrea Sempio, 37 anni, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è uscito dopo circa un'ora dal suo ingresso nella Caserma Montebello di Milano, dove era entrato alle 9.30 per effettuare il test del dna (dopo aver rifiutato di farlo spontaneamente) su ordine dell'autorità giudiziaria. Sempio, circondato dai giornalisti, non ha rilasciato dichiarazioni ed è stato scortato a fatica dai carabinieri fino al taxi.

Dopo di lui invece il suo legale, Massimo Lovati, si è fermato brevemente a rispondere ai giornalisti, apparendo infastidito dalle domande che gli venivano rivolte. In particolare ha denigrato la nuova comparazione dei vecchi reperti, rispondendo più volte "ma quali reperti? Ma non ci sono i reperti", spiegando poi che oggi a Sempio è stato fatto il test salivare senza alcun altro atto: "Le impronte gliele hanno fatte l'altra volta".

"L'indagine del 2017 è stata una macchinazione, è stata il frutto di una macchinazione della difesa" ha aggiunto Lovati.

Lo scontrino conservato per un anno da Sempio "roba vecchia", le telefonate a casa Poggi "per cercare il fratello suo amico" e il rifiuto di fare spontaneamente il test del dna "per avere un'ordinanza del gip, un giudizio terzo". Ha parlato a tutto campo, Massimo Lovati, il legale di Sempio.

"Non si è sottoposto volontariamente al test - ha dichiarato - perché volevamo un'ordinanza del gip, una persona terza". E "non c'era nessun rapporto con Chiara Poggi, aveva chiamato casa Poggi per cercare il suo amico". Non sapeva quindi - gli è stato chiesto - che fosse partito? "Evidentemente no".

Sullo scontrino conservato per un anno ha poi sbottato: "Ma è tutta roba superata, cose già archiviate, tutto superato". Alla fine ha anche precisato il pensiero sulla "macchinazione": "L'istruttoria è stata una macchinazione organizzata dagli investigatori degli avvocati difensori di Stasi, che clandestinamente gli hanno prelevato il dna".

Nella nuova indagine della Procura di Pavia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano rianalizzeranno tutte le tracce repertate per sviluppare quelle tralasciate nell'inchiesta per cui Alberto Stasi sta scontando 16 anni di carcere. Poichè le tracce individuate, in particolare sulla scena del crimine, sono molteplici, si ipotizza spunteranno più "ignoti". Tra l'altro si svilupperà il secondo profilo del Dna trovato anni fa sulle unghie di Chiara, che allora non era stato possibile profilare.

I Carabinieri intanto hanno ascoltato non solo il fratello Marco, ma anche altri amici del gruppo di cui faceva parte Andrea Sempio. Marco Poggi, come riportato dai quotidiani, è stato sentito ieri. A quanto si è appreso, gli investigatori si sarebbero recati a casa sua, nel Pavese, dove l'uomo vive. Nell'ambito delle indagini sono già stati ascoltati alcuni di coloro che, all'epoca del delitto, facevano parte della compagnia di Marco Poggi e Andrea Sempio, che conoscevano anche la vittima. Verranno inoltre riconvocate tutte le persone già sentite in passato.

Video Si riapre il caso di Chiara Poggi, indagato un amico del fratello

