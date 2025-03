Eurolega: Stella Rossa-EA7 Milano 80-82

Successo esterno prezioso per l'EA7 Milano in Eurolega. La squadra di Ettore Messina sbanca Belgrado (82-80), conquista il 2-0 nello scontro diretto e in un colpo solo aggancia al sesto posto in classifica proprio la Stella Rossa, Parigi (sconfitto a Kaunas e prossimo avversario martedì) e una tra Partizan e Barcellona che si affronteranno domani in un'altra partita chiave.

La vittoria per l'Olimpia arriva con un finale thrilling. Il lay-up di Shields (14 e 22 di valutazione) a 29'' dalla sirena (80-78) regala due punti di vantaggio che risulteranno decisivi, prima della girandola in lunetta: né LeDay (15) né Mirotic (19 e 7 rimbalzi, nonostante fosse a mezzo servizio per un problema al coccige) chiudono la gara ma Kalinic incespica con il pallone a centrocampo, così da non provare nemmeno il tiro del sorpasso.

"E' stata una partita durissima - sorride Shields -, una grande vittoria di squadra". "Questa vittoria ha un'importanza estrema - ammette Ettore Messina -, abbiamo un calendario difficile ma dobbiamo continuare così".



