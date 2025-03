Droga impacchettata come snack, 14 arresti nel Varesotto

Porta a compimento quasi due anni di investigazioni Master of Logistics, la Carabinieri di Varese che ha coinvolto 87 militari e portato all'arresto di 14 persone.

Il "Master of Logistics" ovvero il padrino della logistica è il capo di una banda di pusher di hashish e marijuana nel sud del Varesotto. Ventotto anni, faceva base a Gallarate (Varese) e attraverso una piattaforma di messaggistica non tracciata sul cellulare smistava le partite di droga sul territorio, in particolare confezionandola come se fossero dei popolari snack.

Tra gli arrestati anche un commerciante, attorno al cui negozio c'era un giro di spaccio.

Oggi il Comando Provinciale Carabinieri di Varese ha dato esecuzione, nelle provincie di Varese, Milano e Novara, a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, concessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio Stefano Colombo a carico di 14 persone, di cui 12 italiani, un albanese ed un ecuadoriano e a 21 decreti di perquisizione.

L'attività investigativa, coordinata dal pubblico ministero di Busto Arsizio Ciro Vittorio Caramore, era partita da due distinti arresti, operati dalle Stazioni della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio nel febbraio e nel maggio del 2023, nei confronti di due italiani e al contestuale sequestro di 5 chilogrammi complessivi tra hashish e marijuana. Nel corso delle indagini la Sezione Operativa di Busto Arsizio ha monitorato e contestato la detenzione, il trasporto e la cessione di circa 35 chilogrammi di sostanze stupefacenti, in parte confezionati come snack di comuni marche, nonché decine di confezioni di caramelle al THC.



