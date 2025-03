Demna nuovo direttore creativo di Gucci

Kering e Gucci annunciano in una nota la nomina di Demna - Direttore Artistico di Balenciaga dal 2015 - a nuovo Direttore Artistico della Maison, a partire da inizio luglio 2025. "Il contributo di Demna al settore, al marchio Balenciaga e al Gruppo è stato eccezionale - dichiara François-Henri Pinault, Presidente & CEO di Kering -. La sua forza creativa è ciò di cui il marchio Gucci ha bisogno ora".

"Nel ringraziare Demna per quanto realizzato in questi ultimi 10 anni - ha aggiunto Pinault -, sono impaziente di vedere realizzata la sua visione del marchio Gucci. Demna ha contribuito negli anni a ridefinire l'accezione di lusso contemporaneo, guadagnandosi il riconoscimento incondizionato della sua autorevolezza da parte dell'intera industry del lusso".



