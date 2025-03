Atalanta verso l'Inter, indisponibile anche Sulemana

L'Atalanta, dopo Posch settimana scorsa e Cuadrado ieri, verso il big match con l'Inter di domenica sera a Bergamo perde anche Ibrahim Sulemana. Il mediano ghanese, classe 2003, è affetto da lesione di primo grado del muscolo adduttore breve della coscia destra. Rientrerà entro tre settimane, comunque dopo la sosta.

Se l'acquisto estivo dal Cagliari è comunque una riserva, l'allenatore Gian Piero Gasperini perde comunque un'alternativa a centrocampo, dove però Ederson e De Roon sono praticamente intoccabili con Pasalic pronto a inserirsi secondo necessità.

Contro l'attuale capolista, tridente confermato, ma al posto del più difensivo Cuadrado, con la Juventus in pratica centrocampista esterno da 5-4-1 in fase di non possesso, rientra dal 1' De Ketelaere nella linea d'attacco con Retegui e Lookman.

Invariato il resto della squadra, con Bellanova e Zappacosta sulle fasce e il terzetto Djimsiti-Hien-Kolasinac in difesa a protezione del portiere Carnesecchi. Domani terzo allenamento mattutino di fila a Zingonia prima della rifinitura di sabato.



