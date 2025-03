Apre a Milano il primo Museum of Senses

Dalla stanza dove sperimentare il senso dell'equilibrio, ai cibi che cambiano gusto in base all'aria dell'ambiente. Apre a Milano il primo Museo dei sensi in Italia, un'esperienza che ha l'obiettivo di trasformare il modo in cui si percepisce, si sente, si vede.

"Il museo si ispira agli altri due esistenti al mondo, a Bucarest e Praga, ma in un nuovo format che segnerà anche le prossime aperture", ha spiegato il creatore del museo l'architetto Tomaso Piantini portando i primi visitatori a sperimentare questa nuova forma di intrattenimento. Situato in Viale Monte Grappa nella vivace zona di Porta Garibaldi, in un edificio che ha cambiato più volte destinazione il Museum Of Senses aprirà le porte al pubblico sabato 15.

I fondatori sono gli stessi delle strutture di Praga e Bucarest, sloveni croati che hanno deciso di investire anche in Italia. Il percorso si snoda su tre piani ed è studiato per stimolare, sfidare e amplificare i sensi attraverso varie installazioni o stanze. Ma ci sono anche puzzle game per allenare la mente e il gioco educativo per scolaresche.

"La visita può essere vissuta come intrattenimento che permette anche di apprendere diversi livelli di contenuto scientifico oppure per passare una giornata in compagnia o divertimento - ha detto la direttrice Giulia Gallinaro - E' un genere di format che funziona all'estero, in Italia è meno conosciuto, ma una esperienza così da noi mancava".



