Andrea Sempio arrivato in caserma CC per test Dna

È arrivato in caserma a Milano Andrea Sempio, 37 anni, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e atteso dai Carabinieri per il test del Dna. Test che verrà effettuato alla Sezione investigazioni scientifiche che si trova nella Caserma Montebello.

Sempio, insieme al suo legale, l'avvocato Massimo Lovati, è sceso alle 9.30 da un taxi davanti all'ingresso del Comando Carabinieri di via Vincenzo Monti, dove è stato convocato in modo coattivo su ordine dell'autorità giudiziaria, dopo che la scorsa settimana aveva declinato l'invito a sottoporsi all'esame genetico spontaneamente.

Capelli corti, giubbotto grigio, si è incamminato velocemente dietro al legale superando i cancelli della caserma senza rilasciare dichiarazioni davanti ai numerosi giornalisti che lo attendvano.



