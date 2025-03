Agenti immobiliari, dal 'Salva Milano' al fuori Milano

Quasi la metà (il 49%) degli agenti immobiliari di Milano, Lodi, Monza e Brianza registra un aumento della domanda d'acquisto per le abitazioni, ma la richiesta (secondo il 69% degli intervistati) si sta concentrando soprattutto sull'area metropolitana.

Lo afferma un comunicato sul mercato immobiliare della Federazione italiana mediatori agenti d'affari dell'area milanese intitolato dal '"Salva Milano" al fuori Milano'.

Secondo la ricerca sul mercato immobiliare a Milano nel secondo semestre 2024 per le nuove abitazioni occorrono in media 6.549 euro al metro quadrato, 5.188 euro per gli appartamenti recenti, 4.102 euro per le abitazioni vecchie. Il centro storico è la zona più cara con 11.983 euro al metro quadrato.

Le quotazioni a Milano città sono cresciute dell'1% rispetto al semestre precedente. In due anni - dal secondo semestre 2022 - l'aumento di quotazioni per le nuove abitazioni è stato del 7%, del 6% per gli immobili recenti e del 7% per gli appartamenti più vecchi.

"L'aumento dei valori immobiliari degli ultimi anni nel semestre - commenta Marco Zanardi, consigliere Fimaa Milano Lodi Monza e Brianza - segna una tendenza alla stabilità rispetto al semestre precedente. La mancata riduzione dei valori, se non in fase di chiusura di trattativa, ha provocato un'importante contrazione delle transazioni manifestando ancora una volta il mancato incontro fra la domanda e l'offerta di prodotto".

"Questa resilienza dei valori rende sempre più difficile, ad una classe media, la scelta della città di Milano per un acquisto o per una locazione immobiliare in tutti i settori e categorie. Questo fatto ha portato le persone a decidere di delocalizzare le proprie scelte nel mercato immobiliare. Se le province si doteranno sempre più di mezzi di collegamento efficienti con la metropoli il fenomeno è sicuramente destinato ad aumentare e consolidarsi", conclude Zanardi.



