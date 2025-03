Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in strada a Gardone Val Trompia, nel bresciano. Si tratterebbe dell'epilogo di una lite tra giovanissimi. La vittima è stata trasportata in condizioni gravissime in ospedale a Brescia. Non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato ferite profonde all'addome e alla gola.

I carabinieri sono sulle tracce di almeno due ragazzi che avrebbero partecipato alla lite finita nel sangue.



