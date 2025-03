A Milano allerta meteo gialla dalle 18 di oggi

E' allerta meteo dalle 18 di oggi a Milano per rischio idrogeologico. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta gialla (ordinaria).

Il Comune invita a fare attenzione vicino alle aree a rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro e nei sottopassi e a non sostare sotto alberi o vicino a impalcature, tende e dehors. E ancora si raccomanda di mettere in sicurezza piante, vasi e oggetti che potrebbero cadere dai balconi e dalle terrazze.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.



