Inchiesta Gintoneria, gip convalida sequestro da 900mila euro

La gip di Milano Alessandra Di Fazio ha convalidato oggi il sequestro preventivo d'urgenza per un valore di oltre 900mila euro, disposto dalla pm Francesca Crupi nell'inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf con al centro la Gintoneria e il privé La Malmaison.

Indagine che ha portato agli arresti domiciliari il 4 marzo Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, e Davide Lacerenza.

In realtà, rispetto a quel presunto profitto di autoriciclaggio, gli investigatori sono riusciti a rintracciare finora solo circa 80mila euro: 33mila trovati su un conto in Lituania, 40mila su conti italiani e diecimila euro cash. Tutti soldi, al momento, riferibili a Lacerenza.

Il sospetto, però, è che parte dei guadagni illeciti incassati col presunto giro di droga e prostituzione siano finiti all'estero, anche per investimenti in Albania.



