Fiera Milano chiude il 2024 con ricavi a 273,2 milioni di euro, in diminuzione di 10,7 milioni di euro rispetto all'esercizio 2023. Il risultato netto scende a 19,1 milioni di euro, dai 29 milioni dell'esercizio precedente.

Il consiglio di amministrazione propone all'assemblea la distribuzione di un dividendo pari a 0,20 euro per azione, in rialzo rispetto alla precedente previsione di 0,14 euro.

Il margine operativo lordo (Ebitda) supera la guidance e si attesta a 83,6 milioni, rispetto a 97,1 milioni di euro del 2023. La variazione negativa di 13,6 milioni riflette l'effetto della "stagionalità negativa in buona parte compensata dall'andamento positivo delle performance, oltre che dal decremento dei costi energetici e dei costi del personale", spiega una nota. L'indebitamento finanziario netto presenta una disponibilità finanziaria netta di 77,8 milioni di euro rispetto agli 80,9 milioni del 2023. Il gruppo conferma i target già definiti nel piano strategico 2024-2027 e per il 2025 prevede ricavi nel range 320-340 milioni ed un Ebitda nel range 110-120 milioni.

Il 2024 ha "confermato la solidità del nostro modello di business e la capacità di Fiera Milano di crescere e creare valore anche in un contesto caratterizzato dalla tipica stagionalità degli anni pari", afferma l'amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Francesco Conci.



