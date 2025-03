Farmaco offre nuove opportunità per tumore al seno metastatico

Un farmaco offre nuove opportunità per le pazienti con un tumore al seno metastatico HR+/HER2- e per quelle con tumore al seno metastatico 'triplo negativo' (mTNBC). Il Sacituzumab govitecan, un farmaco-anticorpo coniugato (ADC), ha infatti avuto nuova indicazione Aifa per la cura del carcinoma mammario metastatico HR+/HER2- e, contemporaneamente, ne è stato anticipato l'impiego alla seconda linea per la cura di un'altra forma di tumore al seno metastatico, quello appunto 'triplo negativo '. L'annuncio in una conferenza stampa a Milano.

Ogni anno in Italia ci sono circa 13.000 nuovi casi di tumore metastatico, circa 40.000 donne in Italia convivono attualmente con tumore al seno che ha sviluppato metastasi.

I farmaci-anticorpo coniugati hanno rivoluzionato negli ultimi anni la cura dei tumori. Si tratta di farmaci capaci di riconoscere le cellule tumorali sfruttando i recettori presenti sulla loro superficie per poi attaccarle e distruggerle dall'interno rilasciando una sostanza chemioterapica in modo selettivo. Il tumore al seno HR+/HER2- (HR-positivo, HER2-negativo) costituisce circa il 70% delle diagnosi di carcinoma mammario. Nella forma metastatica ha un tasso di sopravvivenza a cinque anni del 34%. In Italia ogni anno ci sono circa 6-8.000 nuovi casi di questo tipo.

Ora però il farmaco può anche essere anticipato alla seconda linea di cura del tumore al seno metastatico cosiddetto 'triplo negativo', di solito considerato difficile da trattare. Questo permettererà un trattamento in una fase più precoce della malattia, quando le possibilità di risposta sono maggiori.





