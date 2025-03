Delitto di Garlasco, il pm: 'Analisi sulle impronte digitali e delle scarpe trovate a casa Poggi'. Alberto Stasi: 'Ho fiducia nella giustizia per Chiara'

C'è anche la necessità di verificare la "compatibilità della grandezza delle impronte repertate sul luogo del delitto con la taglia delle scarpe" di Andrea Sempio e di comparare le impronte digitali repertate nella villetta di Garlasco, tra cui quelle rintracciate sul dispenser nel bagno dove l'assassino si sarebbe lavato le mani, tra gli accertamenti alla base dell'indagine della Procura di Pavia che ha riaperto il caso del delitto di Chiara Poggi e ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio, l'amico del fratello.

Lo si evince dal provvedimento con cui la Cassazione ha dato il via libera alla nuova inchiesta.

La Procura di Pavia, come ricostruisce l'atto, in seguito all'ulteriore sollecitazione da parte della difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione e che sempre si è proclamato innocente, aveva dato incarico ai suoi consulenti genetisti di analizzare le conclusioni cui erano giunti i consulenti di parte, ossia di Stasi. Innanzitutto per verificare se, "allo stato attuale della scienza e della tecnica, le tracce di Dna maschile repertate nelle unghie della vittima (all'epoca delle prime indagini ritenute non utilizzabili a fini di comparazione)", si potessero usare per un match genetico.

"Sulla base della risposta ai quesiti da parte dei consulenti, per i quali uno dei cinque" segmenti cromosomici "repertati, e precisamente quello relativo" a Sempio "risultava compatibile con quelli ottenuti dai margini ungueali della vittima", il pubblico ministero, "ritenendo di non poter proseguire le indagini nel procedimento contro ignoti, essendo emersi elementi indizianti a carico" dell'amico del fratello di Chiara, richiedeva la loro riapertura.

A ciò si aggiungono la necessità, come sollecitato dalla difesa, di lavorare sulle impronte digitali e delle scarpe ritrovate sulla scena del delitto.

La consulenza della difesa di Alberto Stasi, firmata dai genetisti Lutz Roewer e Ugo Ricci, che ha di fatto dato nuovo impulso all'inchiesta sul caso di Garlasco, chiarisce, come spiegato da fonti difensive, che il tracciato del materiale genetico maschile, che era stato repertato nelle unghie di Chiara Poggi, è "leggibilissimo".

Dalla consulenza successiva disposta dai pm di Pavia, come si legge nel provvedimento di Cassazione di riapertura indagini, è emerso, poi, che uno dei "cinque aplotipi repertati, e precisamente quello relativo" ad Andrea Sempio "risultava compatibile con quelli ottenuti dai margini ungueali della vittima".

Nel provvedimento della Cassazione si legge che la Procura di Pavia, con la pm Valentina De Stefano e l'aggiunto Stefano Civardi, "a seguito di atti di impulso (tra dicembre 2022 e gennaio 2023) da parte della Difesa" di Stasi ha "conferito incarico a propri consulenti al fine di analizzare le conclusioni cui erano giunti i consulenti di parte", ossia quelli nominati dai difensori Giada Bocellari e Antonio de Rensis. E per "verificare se, allo stato attuale della scienza e della tecnica, le tracce di Dna maschile repertate nelle unghie della vittima (all'epoca delle prime indagini ritenute non utilizzabili a fini di comparazione), fossero utilizzabili per una comparazione genetica".

Sulla base "della risposta ai quesiti da parte dei consulenti (per i quali uno dei cinque aplotipi repertati, e precisamente quello relativo ad Andrea Sempio, risultava compatibile con quelli ottenuti dai margini ungueali della vittima), il pm ritenendo di non poter proseguire le indagini nel procedimento contro ignoti, essendo emersi elementi indizianti a carico di Andrea Sempio", già sottoposto ad "indagini nel procedimento penale 8236/16/21, inoltrava al Gip istanza di riapertura indagini".

I profili genetici emersi dalle tracce di dna trovate sotto le unghie di Chiara Poggi sono compatibili "per due di quei campioni" con il dna di Andrea Sempio, mentre "Alberto Stasi può essere escluso quale donatore delle tracce". Lo afferma, interpellato dall'ANSA, Ugo Ricci, biologo e genetista forense autore della consulenza della difesa di Alberto Stasi che ha portato a riaprire le indagini sul delitto di Garlasco.

"La mia è una rivalutazione di dati già presenti nei fascicoli processuali - precisa - confermata da un esperto di fama mondiale come Lutz Roewer, che ha effettuato una valutazione sugli stessi dati inviati anonimizzati".

Non solo le due consulenze, una della difesa e una della Procura di Pavia, dalle quali è risultato che le tracce di Dna sui margini delle unghie di Chiara Poggi portano ad Andrea Sempio, ma anche due elementi ritenuti indiziari: tre telefonate e uno scontrino conservato per circa un anno ritenuti altamente sospetti.

Riparte da qui la nuova inchiesta, coordinata dai pm pavesi, sull'omicidio di Chiara, assassinata il 13 agosto 2007, a Garlasco e per il quale l'allora suo fidanzato Alberto Stasi sta espiando 16 anni di carcere, e che ora vede indagato anche Sempio.

Le indagini, delegate ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, già da tempo hanno cominciato a sbrogliare la matassa fatta di accertamenti parte dei quali eseguita in modo raffazzonato se non errato, valorizzando alcuni elementi un tempo non considerati idonei ad aprire una pista alternativa. Innanzitutto le tre chiamate partite dal cellulare di Sempio, il 4, il 7 e l'8 agosto. Tutte brevissime, rispettivamente di 10, 2 e 21 secondi e che hanno destato sospetti. Soprattutto la seconda e la terza in quanto Sempio avrebbe saputo benissimo che Chiara era a casa da sola e che Marco, con i genitori, era in vacanza in Trentino.

L'altro elemento che ha destato sospetti, il biglietto del parcheggio di Vigevano, mostrato dall'amico del fratello di Chiara, per dimostrare che la mattina del delitto non era a Garlasco, mentre gli accertamenti sulle celle telefoniche dicono il contrario.

L'ipotesi che è stata avanzata è che si tratti di un alibi precostituito in quanto, è il ragionamento, in genere il biglietto di un parcheggio a pagamento si getta via una volta scaduto, ed invece è stato conservato per oltre un anno.

Alberto Stasi: 'Ho fiducia nella giustizia per Chiara'

Alberto Stasi ha "fiducia che sia fatta piena luce, fiducia nella verità e nella giustizia soprattutto per Chiara". Lo ha spiegato uno dei suoi legali, l'avvocata Giada Bocellari, che stamani ha parlato brevemente, dopo la riapertura delle indagini a Pavia su Andrea Sempio, con il 41enne condannato a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi del 2007.

"Alberto è molto razionale - ha aggiunto la legale - ormai ha praticamente scontato la sua pena ed è fiducioso, però, che sia fatta giustizia, perché lui si è sempre dichiarato estraneo".

"Al momento noi non faremo un'istanza di revisione del processo sull'onda mediatica, non abbiamo fretta di fare cose eclatanti, non si tratta ormai di tirare fuori qualcuno di galera, perché Alberto la pena l'ha già praticamente scontata" ha continuato Bocellari, che ha precisato che l'istanza di revisione "la faremo prima o poi", quando "avremo gli esiti della consulenza dei pm" di Pavia sulle tracce genetiche, che sarebbero riconducibili ad Andrea Sempio, ma "ora attendiamo" le nuove indagini.

L'avvocato chiede ai media di essere "garantisti con Sempio, cosa non fatta con Stasi".

"A questo punto sono passati tanti anni, Stasi è praticamente al fine pena (è stato ammesso al lavoro esterno nel 2023, ndr) e noi attendiamo la prosecuzione dell'inchiesta, perché allo stato noi non abbiamo accesso agli atti dei pm di Pavia e attendiamo anche la consulenza della Procura, che ovviamente ci interessa". Una volta che sarà depositata la consulenza dei pm, anche alla luce dei prelievi genetici previsti per domani su Sempio, "chiaramente prima o poi faremo l'istanza di revisione".

L'avvocato ha spiegato che "già nel 2014 era stata fatta una consulenza sul materiale biologico rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi e il tema, però, era che era stato detto all'epoca che era degradato". Ora, con l'accertamento portato avanti dalla difesa di Stasi e confluito nelle nuove indagini a Pavia, "c'è stata una nuova lettura dei dati, dei tracciati, che è stata fatta nel 2025 con nuove tecniche scientifiche".

Ora, ha chiarito la legale, gli accertamenti della Procura di Pavia dovranno chiarire se "quel Dna è di Sempio" e se quelle sono le tracce genetiche "dell'aggressore". E ancora: "Vediamo dopo il prelievo del Dna, capiamo prima questo".

Il legale dei Poggi: 'È il settimo tentativo di far cadere la condanna'

"E' il settimo tentativo di far cadere un giudicato ed è davvero raro, straordinario". Così, al telefono con l'ANSA, Gian Luigi Tizzoni, storico avvocato della famiglia Poggi, commenta la riapertura dell'indagine sull'omicidio di Chiara per il quale Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere.

"Dopo la sentenza passata in giudicato della vicenda se ne sono occupati in totale una quarantina di magistrati, tutti sostenendo la piena responsabilità di Stasi".

"Attendiamo gli esiti di questa ulteriore inchiesta", aggiunge il legale, che già questa mattina ha depositato in procura a Pavia la richiesta di poter depositare la nomina per la parte offesa, ha affermato.

"Dopo diciotto anni sia io che mia moglie che nostro figlio pensavamo che fosse finita". A dirlo, intervistato da Repubblica, Giuseppe Poggi, il padre di Chiara. "Siamo rimasti di sasso, nessuno ci aveva detto niente".

Per il papà di Chiara, "non è il momento di azzardare dei ragionamenti. Non vogliamo farlo, siamo sempre stati prudenti e misurati, fin dal primo giorno. Abbiamo atteso per anni che la verità giudiziaria sulla morte di nostra figlia venisse a galla e fosse scritta. In modo definitivo. In questa fase ogni nostra dichiarazione sulle novità emerse potrebbe essere strumentalizzata".

"Ritrovarsi di nuovo immersi in questa storia non ci fa bene. È come una ferita mai completamente cicatrizzata che all'improvviso si riapre. Brucia. Non farà bene nemmeno a Marco" ha concluso.

