A UniMi la settimana della legalità in ricordo di Guido Galli

L'Università Statale di Milano ricorda Guido Galli - magistrato e docente di Procedura penale e di Criminologia ucciso il 19 marzo 1980 nei corridoi dell'ateneo da Prima Linea - con l'iniziativa la Settimana della Legalità, dal 18 al 21 marzo.

Evento centrale è l'Undicesima Giornata della Giustizia dedicata a 'Un dialogo sulla Riforma', che si terrà il 19 marzo alle 10 nell'aula magna. Dopo i saluti di apertura della rettrice Marina Brambilla, l'incontro sarà moderato da Nando Dalla Chiesa e vedrà la partecipazione di Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, Daniela Padoan, saggista e scrittrice, Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, Nicolò Zanon, docente di Diritto costituzionale della Statale e già vicepresidente della Corte Costituzionale. A seguire, alle 11.30, la lectio magistralis di Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte Costituzionale e professore emerito di Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Torino.

Il palinsesto prevede il 18 marzo presso la Sala Lauree di via Conservatorio 'La riscoperta delle Americhe, le mafie in Canada e Brasile', un dibattito introdotto e moderato da Nando Dalla Chiesa che porterà ad approfondire le connessioni internazionali della 'ndrangheta in Brasile e in Canada.

A conclusione della Settimana della Legalità, la proiezione del docufilm 'Falcone e Borsellino - Il Fuoco della Memoria', che si terrà il 21 marzo alle ore 9:30 nella Sala di Rappresentanza del Rettorato.

In tema di criminalità organizzata e memoria è possibile ascoltare il podcast in 9 puntate pubblicato sul canale La Statale Podcast, 'Mafia a Milano. I luoghi della memoria', realizzato dal Dottorato in Studi sulla criminalità organizzata, con il coordinamento scientifico del professor Fabio Basile.





