Torna la Stramilano, appuntamento il 23 marzo

Tornerà il 23 marzo la Stramilano, la corsa più popolare della città a cui l'anno scorso hanno partecipato 62mila appassionati. La partenza della 52ma edizione della mezza maratona - che ha ricevuto la World Athletics Heritage Plaque dalla Federazione internazionale di atletica leggera - sarà in piazza Castello alle 8.30, mentre la 10 chilometri non competitiva e la 5km partiranno più tardi da piazza Duomo.

Per tutte l'arrivo sarà all'Arco della Pace. "Se da 52 edizioni questa manifestazione riesce a coinvolgere migliaia di podisti e runner, corridori professionisti e non, e famiglie - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala - è perché ha saputo dare valore al piacere della corsa, in compagnia e all'aria aperta, a prescindere dalla performance agonistica".

"Una festa per tutte le generazioni - ha sintetizzato l'assessore allo Sport Martina Riva -: dai runner della Half Marathon agli appassionati della 10 km non competitiva, fino ai più piccoli che affrontano con entusiasmo i 5 km della Stramilanina". Per usare le parole del sottosegretario allo Sport di Regione Lombardia Federica Picchi "è molto più di una corsa: è un simbolo di partecipazione, entusiasmo e spirito di squadra".

Il villaggio degli atleti, gestito dalla Croce Rossa, sarà allestito in piazza Castello, mentre a gareggiare saranno anche atleti di Esercito, del centro sportivo Carabinieri e dell'Aeronautica Militare. Fra le associazioni sostenute dalla Stramilano Abio e Dutur Claun, che si dedicano ai bambini in ospedale, Cooperativa Sociale Fabula per l'educazione di persone con disabilità; Africa&Sport, Le Gocce, associazione che si occupa di aiutare bambini diversamente abili, City Angels e Bistari Bistari Kalika che opera in Nepal. Madrina sarà Chiara Gensini.

Quest'anno il riconoscimento della World Athletics "ci rende orgogliosi e premia gli oltre cinquant'anni di impegno e passione", hanno detto Michele Mesto e Andrea Alzati, rispettivamente presidente e vice della Stramilano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA