Toquinho, 'racconto la mia storia senza nostalgia'

Non capita spesso di incontrare un musicista che è stato protagonista di pagine storiche quasi cinquant'anni fa e che, alla soglia degli ottant'anni, non conosce la nostalgia. "La vita cambia, uno cresce, si fanno cose nuove: quello che abbiamo fatto in Italia è nella memoria collettiva, ma io uso il passato per vivere il futuro". Antonio Pecci Filho, per tutti Toquinho, si è goduto il Carnevale in Brasile. A maggio sarà in Italia per un tour con cui festeggerà i 60 anni di carriera: il 18 sarà a Napoli al teatro Trianon di Viviani, il 19 a Cagliari al Teatro Massimo, il 21 a Padova al Gran Teatro Geox, il 22 a Milano agli Arcimboldi, il 23 a Catania al Metropolitan, il 25 a Roma all'Auditorium Parco della Musica.

È il conversatore allegro di sempre, un virtuoso della chitarra che ha vissuto in prima persona la rivoluzione della Bossa Nova, che ha frequentato i grandi della musica brasiliana e che, complice Sergio Bardotti, fuggendo dalla dittatura negli anni '70 insieme a Chico Buarque e soprattutto con Vinicius De Moraes, ha fatto scoprire all'Italia quel mondo da realismo magico in musica in dischi che grazie a Ornella Vanoni sono nella storia del nostro Paese. Con Vinicius ha inciso 16 album e scritto più di 120 canzoni: su tutte, brani immortali come Aquarela (originariamente Aquarello, scritta con Maurizio Fabrizio), ma anche Tristeza e Samba de Orly. Dopo la morte di Vinícius nel 1980, l'artista ha proseguito la sua carriera da solista, collaborando con nomi di fama mondiale come Buarque e Ennio Morricone (per l'album Per un Pugno di Samba).

Nato il 6 luglio 1946 a San Paolo in Brasile, Toquinho è di origini italiane e con il nostro Paese ha un rapporto inevitabilmente speciale: ha collaborato anche con Sergio Endrigo, Luis Bacalov e Fred Bongusto, dando vita a canzoni come La Voglia La Pazzia, Samba della Rosa, Senza Paura e Samba per Vinícius, tutte cantate insieme a Ornella Vanoni. "Io non vivo nel passato, è il passato che vive in me: Bardotti non c'è più, non c'è più Vinicius, non ci sono più tante delle persone di quei tempi là, Roma non è quella degli anni '70 ma questo non vuol dire che non valga la pena viverla anche attraverso tutti i legami che ho con l'Italia, anche nuovi" racconta Toquinho, che nella sua lunga carriera ha registrato 90 dischi, composto oltre 450 brani e tenuto circa 15.000 concerti in tutto il mondo ed è stato sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo nella serata delle cover per suonare "La voglia, la pazzia" di Vanoni accanto a Gaia, che non a caso ha la mamma brasiliana.

"Sono ancora sul palcoscenico perché ho fatto tante cose, io continuo a studiare, ma la mia sfida non è fare le cose che funzionano ma migliorarmi, non sono preoccupato di essere moderno", sottolinea. "Jobim diceva 'anni fa ero più vecchio', io mi sento più giovane di quando ero giovane perché ho continuato a suonare. E così porto in giro uno spettacolo che racconta la mia storia musicale senza nostalgia, racconta quello che sono adesso".

Numerosi i riconoscimenti vinti dall'artista nel corso della sua carriera, tra cui due Latin Grammy nel 2012 e 2021.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA