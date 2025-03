Stefania Nobile e Davide Lacerenza non rispondono al gip

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere, come aveva preannunciato il legale Liborio Cataliotti, Stefania Nobile nell'interrogatorio davanti alla gip Alessandra Di Fazio, dopo la misura cautelare dei domiciliari eseguita il 4 marzo nell'inchiesta sulla Gintoneria.

Stessa scelta anche per Davide Lacerenza, ex compagno della figlia di Wanna Marchi. L'uomo si è presentato a Palazzo di giustizia in scarpe bianche e indossando una tuta con firma color oro "Davide Lacerenza".

L'avvocato Cataliotti ha confermato che per Stefania Nobile depositerà istanza al Riesame per chiedere la revoca della misura cautelare. Istanza che non sarà presentata per Lacerenza. Alla gip la difesa non ha presentato richieste di revoca degli arresti al momento.

Anche Davide Ariganello, presunto factotum, interrogato dalla gip dopo Nobile, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. "È necessario approfondire gli elementi di indagine e i tema di accusa e mi riservo eventuale istanza di revoca della misura", ha spiegato il legale Alessandro Cristofori. Anche Ariganello è accusato di induzione e favoreggiamento della prostituzione e detenzione e spaccio di droga.

Le ragazze ai pm: 'Eravamo a disposizione'

"Eravamo a disposizione, o ci rapportavamo direttamente coi clienti quando eravamo già dentro il locale, oppure venivamo chiamate se eravamo fuori per andare dai clienti speciali". E' questa la sintesi di altre testimonianze raccolte in questi giorni, dopo gli arresti di Davide Lacerenza e dell'ex compagna Stefania Nobile, rese da alcune giovani prostitute, sentite nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano e coordinate dalla pm Francesca Crupi.

Nuove audizioni che, in sostanza, hanno confermato il quadro del giro di droga e prostituzione messo in luce nell'inchiesta e anche quel presunto "accordo" che le ragazze avevano con Lacerenza, mentre Nobile si sarebbe occupata della parte economica, ossia dei guadagni. Sono stati ascoltati come testi anche alcuni dipendenti del locale.

